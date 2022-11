Mondiale di cucina artistica, tre chef jesolani gareggiano per l'Italia: «Realizzeremo una scultura con zucca, formaggio e pasta»

JESOLO - Tre jesolani alla conquistata della Coppa del Mondo di cucina. Si tratta di Claudio Federigo, presidente del Gruppo decorazioni artistica e vicepresidente di Asso-Cuochi Serenissima; di Mauro Cattelan e di Matteo Padoan. I tre, rispettivamente chef all'hotel Cambridge, Oceanic e Rosanna, concorreranno nella sezione decorazioni artistiche presentando delle loro opere realizzate a Jesolo prima della partenza e realizzandone altre i fronte ai giudici.

«Realizzeremo delle sculture vegetali - spiega Federigo - fatte con zucche, formaggi e pasta. Faremo degli intagli thailandesi solo con un coltellino molto piccolo, senza altri attrezzi. Alcune le realizzeremo a casa, prima della partenza, altre durante la gara con circa 3 ore di tempo a disposizione. È un lavoro molto accurato, serve molta tecnica, precisione e pazienza: una statua bella rappresenta il coronamento dell'intero servizio di cucina». I tre, che vantano già altre medaglie nazionali e internazionali, rappresenteranno dunque l'Italia in questa competizione, con le gare al via dal 26 al 30 novembre con 1.800 iscritti singoli provenienti da 54 nazioni e 12 nazionali in gara.

Lunedì, prima della partenza, hanno incontrato il sindaco Christofer De Zotti a nome di tutta la città. «Sono sicuro che faranno bella figura - ha detto il sindaco - porteranno in alto il nome del nostro Paese e quello di Jesolo. L'augurio che rivolgo a tutta la squadra è di riuscire ad arrivare a medaglia, portandone a casa il più possibile e confermando così la lunga tradizione che l'Italia può vantare. A Jesolo, le creazioni di questi chef-artisti sono un valore aggiunto per le cucine in cui operano: come si dice, si mangia anche con gli occhi».