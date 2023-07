JESOLO - Torna Miss Venice Beach, il concorso che colora l'estate. Al via domani la tredicesima edizione del concorso di bellezza, con Il Gazzettino come media partner delle selezioni suddivise tra spiagge e piazze del Veneziano, sconfinando nel Delta del Po. Tutto pronto in piazza Milano che venerdì alle 20, ospita la prima tappa del concorso. La competizione all'insegna della bellezza è promossa dal comitato di piazza Milano e dal Comune, rappresentato dall'assessore al Turismo Alberto Maschio. «Miss Venice parte da Jesolo da 13 anni spiega la conduttrice Elisa Bagordo la spiaggia jesolana resta uno dei nostri punti forti, tanto che il calendario di Miss Venice del 2023 è stato realizzato qui. Il concorso è diventato un talent show a tutto tondo, un tour che tocca le più belle località balneari venete. Il contest unisce moda, spettacolo, cultura e tradizione, promuove le località turistiche coinvolte e le aziende partner».

Quali sono le tappe di questa edizione?

«Dopo Jesolo saremo in piazza Matteotti a Caorle venerdì 21, e domenica 23 in piazzale Europa a Rosolina. Si prosegue venerdì 28 al parco Powell di Ca' Savio a Cavallino Treporti e domenica 30 al Lido di Venezia. Due gli appuntamenti in agosto: venerdì 4 in piazza Fontana a Bibione, e domenica 6 in piazza Italia a Sottomarina».

In 13 anni sono cambiate le giovani concorrenti?

«Si parte sempre dimostrando bellezza e talento, presenza scenica ossia la capacità di stare sul palco e improvvisare. Ma oggi serve mettersi in gioco anche sui social con video e presentazioni. Una delle concorrenti di questa edizione ha già collezionato 95mila preferenze su Tick-tock».

Quali solo le prove durante la selezione?

«Miss Venice è un concorso impegnativo. Oltre a sfilare in ogni tappa le concorrenti viene chiesto di interpretare dei personaggi famosi a cui si ispirano: attrici, cantanti, modelle, le donne nella storia o influencer che sono sempre più dei punti di riferimento per le ragazze».

Lo scorso anno la padovana Martina Evatore ha sfilato con gli stessi vestiti che indossava durante un tentativo di violenza.

«Martina ha lanciato un messaggio forte che grazie al Gazzettino è stato poi riportato dai media del Nord Est e nazionali tra cui Rai e Mediaset. La notizia, poi, ha fatto il giro del mondo: Miss Venice è stata contattata anche da network di Spagna, Francia, Stati Uniti e Inghilterra. Anche quest'anno non mancherà qualche sorpresa».

La passerella classica comprende la capacità di indossare un capo, un accessorio o un gioiello.

«Quella è una delle uscite. A Jesolo le concorrenti indosseranno i bikini di Area B, le borse di Bghy con tessuti di fibre naturali e rigenerate, per coniugare stile e sostenibilità, i preziosi di Leonardo gioielli e la collezione in cotone naturale di Blanc du Nile».

Non solo bellezza, in ogni serata ci sono sfide musicali, fotografiche e culinarie.

«La gara canora è alla terza edizione. Singoli o gruppi musicali presentano i loro brani inediti. In palio la possibilità di realizzare la sigla del concorso. Nella prima tappa ad esibirsi saranno il duo "Sinoh e Mancu" di Milano contro Ilaria Feis di Padova. Prima di ogni selezione ci sono le ricette video "Cooking with Elisa" con quanto offre il territorio e una gara culinaria di battuta al coltello tra allevatori certificati dal consorzio "Sigillo Italiano". Nella prima tappa il protagonista sarà Marco Belluco della Belluco farm di Jesolo. A raccontare la serata a colpi di click saranno i fotografi Paolo Pulese di Dolo e Davide Maccanico di Concordia».