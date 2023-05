JESOLO - MESTRE - Un servizio di vigilanza privata nelle autostazioni di Mestre e Jesolo. E' questa la prima azione che attuerà Atvo per potenziare la sicurezza a bordo dei propri mezzi e tutelare al tempo stesso l'incolumità dei propri dipendenti e degli altri passeggeri. I vigilantes non saranno a bordo dei bus ma a terra. In questo modo le guardie private faranno particolare attenzione a chi salirà nei pullman, cercando dunque di intercettare i possibili passeggeri molesti, prevenendo in questo modo problemi a bordo dei bus. Questo perché spesso chi crea problemi lo fa quasi subito dopo essere salito nelle autostazioni, come per altro avvenuto anche in passato. Le due stazioni ovviamente non sono state scelte a caso, ma per il fatto di essere quelle con il maggior afflusso di passeggeri. Il servizio - attualmente è in fase di definizione un accordo con un'agenzia specializzata - inizierà da metà giugno e durerà per tutta l'estate, dunque fino a settembre.

IL CALENDARIO

Ma soprattutto sarà mantenuto tutti i fine settimana, dunque dal venerdì alla domenica, dalle 5 del mattino fino a tarda sera, comprendendo in questo caso tutte le fasce orarie potenzialmente più "calde". La questione sicurezza a bordo dei bus è tornata prepotentemente d'attualità dopo l'episodio di sabato scorso, a bordo di un bus della linea Jesolo-Punta Sabbioni. Secondo una prima ricostruzione, tutto è accaduto dopo la fermata di piazza Brescia, dove sono saliti nel mezzo una decina di ragazzini, con molta probabilità in gran parte minorenni. Nei minuti successivi la situazione sarebbe degenerata perché il bus di questa linea dal primo maggio non effettua più fermate urbane; un secondo gruppetto sarebbe però rimasto a terra e quelli a bordo avrebbero iniziato a inveire contro l'autista. Per questo il conducente avrebbe chiesto ai ragazzini di mantenere un comportamento più rispettoso, essendoci stati a bordo altri passeggeri. Di sfida la risposta ricevuta, sfociata in insulti e bestemmie. Fino a quando l'uomo è riuscito a convincere il gruppetto a scendere ma proprio in quegli istanti uno dei giovani avrebbe colpito il conducente con un pugno alla tempia, rompendogli gli occhiali. Trasferito al pronto soccorso di via Levantina, al dipendente i medici hanno riscontrato una prognosi di venti giorni. Massima la solidarietà di Atvo al proprio autista, al quale verrà garantito, come accaduto anche in passato per episodi simili, il supporto per quanto di competenza anche se per il momento i vertici dell'Azienda hanno preferito non commentare l'accaduto. Ad essere ribadito però è l'impegno per la sicurezza a bordo dei mezzi. In questo senso è stato appunto confermato che anche quest'anno verrà rinnovato l'accordo con un'agenzia per avere un servizio di vigilanza privata alle stazioni di Jesolo e di Mestre (quelle con maggiore afflusso di gente), non all'interno dei bus ma a terra. Questo a partire da metà giugno fino alla fine dell'estate.

LA PREVENZIONE

La presenza sarà nei fine settimana, quindi venerdì, sabato e domenica, dalle 5 del mattino fino a tarda sera. L'obiettivo dichiarato è quello di prevenire eventuali problemi facendo attenzione a chi sale nei bus, consentendo ai conducenti di lavorare in modo più sereno.