VENEZIA -è comparso questa mattina di fronte al gip Massimo Vicinanza per l'di convalida, dopo il provvedimento di fermo eseguito domenica dalla Procura, che gli contesta i reati di omicidio stradale plurimo e fuga. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, il ventisettenne di nazionalità romena, residente da anni a Musile, elettricista per l'azienda di un connazionale, si trovava al volante della Volkswagen Golf che, rientrando da un sorpasso, ha urtato la Ford Fiesta con a bordo cinque ventiduenni di Musile, facendola finire fuori strade e provocando la morte di quattro di loro. L'indagato, assitito dall'avvocato Rodolfo Marigonda, si trova agli arresti domiciliari, misura cautelare che gli è stata concessa dal pm Giovanni Gasparini alla luce della collaborazione offerta agli investigatori per ricostruire il grave incidente stradale, avvenuto lungo via Pesarona, a Ca' Nani di Jesolo.