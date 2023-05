JESOLO - Andamento stagionale, i mesi di aprile e maggio hanno fatto registrare un +2% rispetto allo scorso anno. E solo maggio, fino ad oggi, sta registrando comunque un +3% di presenze nonostante le disdette del 13% per effetto del maltempo. È quanto emerge dalla rilevazione H-Benchmark con i dati riferiti all’occupazione alberghiera ed elaborati dall’Associazione jesolana albergatori. Con ottime indicazioni per i dati previsionali, tanto che l’estate 2023 potrebbe chiudere a +5% rispetto all’anno scorso, annata già definita record.

L’avvio di stagione

I numeri diffusi dalle associazioni di categoria dimostrano che i grandi eventi hanno trainato la domanda nei mesi scorsi, facendo superare alla città anche l’incognita del meteo, e che anche per il prossimo periodo rappresentano un elemento forte considerato dagli ospiti per le prenotazioni. A questo si aggiungono gli importanti investimenti fatti dall’amministrazione sul fronte della sicurezza e i provvedimenti assunti in questi giorni, con ampio anticipo rispetto agli anni passati. «I dati – spiega Pierfrancesco Contarini, presidente dell’Associazione jesolana albergatori – confermano il grado di attrattività della nostra città, sempre molto forte, capace di andare oltre alle avversità meteorologiche. I grandi eventi hanno certamente contribuito a creare occupazione alberghiera: da questo punto di vista bisogna continuare ad investire». Da ricordare che la prima festività cara ai turisti di lingua tedesca, l’Ascensione, ha portato ad una occupazione media del 56%. «Già di per sé buona – prosegue Contarini – proprio in considerazione del fatto che il meteo non ha aiutato. Va però evidenziato come l’occupazione nel periodo dell’Ascensione, che coincideva con la Moonlight Half Marathon, sia stata a “macchia di leopardo”, con varie strutture ricettive, specie tra le piazze Milano e Marconi, abbiano fatto registrare anche numeri da quasi tutto esaurito, comunque molto buoni».

Le previsioni

Per quanto riguarda le previsioni, per Corpus Domini (3 giugno) l’occupazione media è già del 76%, per cui si prevedono anche punte da tutto esaurito. Per il resto dell’estate ad oggi l’occupazione media rispecchia praticamente in tutto i dati del 2022. «Questo – conclude Contarini – porta a confermare le sensazioni di qualche mese fa su un possibile aumento del 5% al termine della stagione balneare. Ultimo dato da evidenziare: le previsioni parlano di un sensibile aumento della permanenza media che passa da 6 a 7 giorni, andando verso una vacanza più lunga rispetto al recente passato». A parlare di ottima stagione è anche Angelo Faloppa, presidente Confcommercio. «Le sensazioni – spiega - sono per una stagione che darà belle soddisfazioni a tutta la ristorazione e i locali, tra bar, pub e chioschi in spiaggia. I progetti che, con il Consorzio, si stanno portando avanti, certo aiutano e danno la dimensione di una eccellenza che serve alla città a promuoversi. Per quanto riguarda il comparto dell’abbigliamento, dopo i momenti di difficoltà, nel 2022 ci sono state delle risposte positive».

Il sindaco Christofer De Zotti conferma l’importanza dei grandi eventi: «Ci aspetta un’estate ricca di appuntamenti di qualità – sono le sue parole -. Un impegno divenuto di fatto quasi “un mantra” in questi mesi di programmazione».