JESOLO - Una festa rigorosamente a caso. Dopo due anni di stop forzato, ritornano i grandi eventi bella leggendaria spiaggia del faro. Si parte domani, sabato 30 luglio, dalle ore 18, con “Random - una festa a caso”, format che a Jesolo è ormai di casa e che quest’anno è arrivato alla settima edizione. 15.000 biglietti venduti e sold out in prevendita come da tradizione (sette anni e sette sold out in prevendita) per un format che è diventato un vero e proprio fenomeno nazionale e che vede a Jesolo la data più importante e significativa del tour. Si prosegue mercoledì 3 agosto con il concerto di Irama organizzato da Suonica in collaborazione con SnackCulture e si conclude sabato 6 agosto con l’evento Jesolo Dj Superstar che vedrà la partecipazione di Carl Cox stella mondiale della musica techno.



SUONICA

Per quanto riguarda Random si tratta dell’evento nato un’idea del team di Suonica nel 2014 e diventato un vero successo nazionale. Dalle coste della Sardegna a Gallipoli, da Rimini all’isola di Pag in Croazia, Random ha girato tutte le principali spiagge europee, ma l’appuntamento di Jesolo occupa un posto speciale nella storia di questo evento: «Jesolo per noi – dicono gli organizzatori - rappresenta il punto di partenza della nostra avventura; qui, nel lontano 2014, ci siamo resi conto che Random poteva diventare qualcosa di unico e speciale e così è stato. Dopo due anni di stop forzato, tornare sulla spiaggia del faro di Jesolo è per noi un’emozione indescrivibile». Gli ingredienti dell’evento sono semplici e geniali al tempo stesso: il pubblico è invitato a dare libero sfogo alla creatività attraverso sfarzosi outfit, look improbabili e divertenti accostamenti. Un’altra caratteristica fondamentale del format è la musica, rigorosamente a caso e composta da hits di tutti i generi musicali e di tutti i periodi storici.



Per quanto riguarda il concerto di Irama del 3 agosto, ore 21, l’appuntamento rientra tra gli evento dello Jesolo Suonica Festival. Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72esima Festival di Sanremo con Ovunque Sarai (classificatosi alla 4 posizione): in scaletta ci saranno tutti suoi successi, compresi i brani del nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare (disco d’oro), progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee. Per gli amanti della musica techno l’appuntamento del 6 agosto, ore 18, è uno degli eventi più attesi dell’anno. A scaldare la consolle sarà uno dei migliori dj mondiali, ovvero Carl Cox, dj inglese eletto dalla rivista miglior dj mondiale per 2 anni consecutivi. Con lui altre due stelle: l’inglese Nic Fanciulli e l’olandese Chelina Manuhutu, anche loro conosciuti in tutto il mondo.

Da ricordare che venerdì 12 agosto, dalle ore il 13 sulla spiaggia di piazza Brescia sarà la volta di Holi, il festival dei colori, la festa conosciuta come la festa dei colori e della gioia: d’ispirazione indiana, è un momento di incontro. Il giorno successivo, stessa spiaggia, ore 16, si esibirà Capo Plaza, star multiplatino tra gli artisti più importanti della scena rap italiana e internazionale.