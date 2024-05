JESOLO - I varchi sono stati chiusi come da programma alle ore 22. Poco prima, in piazza Mazzini, il sindaco Christofer De Zotti con il resto della giunta ha incontrato gli steward per impartire le ultime indicazioni. Stagione al via, l'amministrazione comunale intensifica i controlli.

Per questo da sabato è scattato il provvedimento che dispone la chiusura di cinque accessi al mare, quelli compresi tra il 29esimo di via Bafile e quello di via Alfredo Oriani, includendo le strade private nella zona di piazza Mazzini. Per tutta l'estate questi accessi al mare saranno presidiati da addetti alla sicurezza e potranno essere utilizzati solamente in direzione di uscita dall'arenile. L'ordinanza sarà valida per tutti i fine settimana, dalle ore 22 del sabato sino alle 4 del mattino della domenica, fino al 31 agosto. Nel periodo compreso fra il 14 e il 18 agosto, sarà in vigore tutti i giorni. Il provvedimento, come negli ultimi due anni, non impedisce quindi di accedere all'arenile in generale né limita le possibilità di utilizzo, consentendo il normale accesso a locali, alberghi, abitazioni nonché di passeggiare. Positivi i riscontri sabato sera, tanto che gli steward non hanno avuto problemi a informare le persone del provvedimento. Con le presenze dei turisti tedeschi al di sotto delle aspettative rispetto ai normali arrivi di Pentecoste, in città si sono riversati molti pendolari; circa 20mila i passaggi registrati al Vintage Village di piazza Mazzini, cinquantamila in tutto il fine settimana. In generale gli agenti della polizia locale non hanno registrato criticità sul fronte della sicurezza urbana, né in spiaggia né nelle zone centrali della movida.

CONTROLLI

Capillari i controlli per il rispetto dell'articolo 26 bis del regolamento di polizia urbana che vieta il consumo e la detenzione di alcolici in pubblico, spiaggia compresa. Due in questo senso le sanzioni comminate (entrambe di 200 euro) a due ragazzi, uno di 19 e uno di 20 anni, residenti fuori regione. Tutti i controlli alle attività commerciali, effettuate anche in borghese e in ogni tipologia di esercizio, hanno dato esito negativo. Per quanto riguarda il contrasto allo spaccio di droga, durante controllo in centro città gli agenti hanno recuperato circa 50 grammi di hashish abbandonati da qualcuno alla vista dei vigili. Intensi per tutto il fine settimana i controlli stradali: due automobilisti sono stati intercettati alla guida in stato di ebbrezza, uno dei quali con un tasso di alcol di 1,90 g/l. «Nonostante le molte presenze registrate nella serata e nella notte di sabato commenta il sindaco Christofer De Zotti - gli eventi e i locali aperti che hanno rappresentato una prova generale dei weekend estivi, non ci sono stati particolari problematiche legate all'ordine pubblico e alla sicurezza. La polizia locale era presente con varie pattuglie, sia in divisa che in borghese, in più zone. Massima l'attenzione per contrastare l'abuso di alcol, l'attenzione resterà alta per tutta l'estate».