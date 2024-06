VENEZIA - «La aspettiamo, la immaginiamo, ci fantastichiamo, ma soprattutto la sogniamo tutto l'anno: la nostra vacanza. Ma diciamo la verità: per andare in vacanza serve un lungo lavoro prima, durante e dopo. E allora bisogna essere preparati, quindi il nostro consiglio prima di tutto è venire "In Vacanza con Carlo & Giorgio". E così questa estate sarà "In Vacanza con Carlo & Giorgio": dalla spiaggia alle Dolomiti o in varie città, insieme a chi non sarà ancora partito, a chi è già rientrato, a chi si sta godendo le ferie e a chi, insieme a noi, solo le sognerà».

I cugini muranesi, dall'alto dei loro 25 anni di sodalizio nel mondo dello spettacolo, tornano in scena per uno show dichiaratamente leggero, estivo e spensierato che accompagnerà le serate di canicola in tutto il Veneto.

E lo faranno in alcune delle più belle località di vacanza del Veneto offrendo sorrisi, risate e riflessioni sui nostri tempi e sui tempi delle vacanze. Dopo una serata zero il 23 giugno a Jesolo, la tournèe parte con tre serate, dal 28 al 30 giugno alla Sala Perla del Casinò del Lido (l'itinerario tappa dopo tappa nel sito carloegiorgio.it e sui social).

Cosa metteranno Carlo & Giorgio nella valigia di questo spettacolo?

«Non potremo mettere la vacanza intelligente per manifesta mancanza di intelligenza (ridono). La volontà era quella di fare uno spettacolo estivo e quale migliore occasione della vacanza. L'idea è raggiungere in vacanza il nostro pubblico nelle località in cui si trova e partire per un viaggio nei clichè e negli stereotipi della vacanza».

Cosa succede in scena?

«Ogni sera si prende spunto dal posto in cui saremo e scattano dei meccanismi, c'è un racconto di quello che stiamo facendo per andare in vacanza e alcune dinamiche tipiche. Ad esempio che bisogna sistemare qualcosa a casa prima di andare via. E poi, tra i pro e i contro, che per un po' scatta il detox dai vicini».

Qual è il peggior vicino?

«In realtà li passiamo in rassegna tutti, perché ci ritroviamo in un viaggio in ascensore con l'ossessivo, o il maleducato che butta il sacchetto dove vuole, o quello che ti parcheggia la macchina davanti ogni giorno».

Per andare in vacanza un tempo c'erano le agenzie...

«Esatto, oggi non sappiamo quasi come facciano a sopravvivere. Anzi un saluto di solidarietà a tutte le agenzie di viaggio. L'approccio è cambiato e l'organizzazione ruota interamente intorno allo smartphone e alla tecnologia. Quindi mentre inizi a prenotare con lo smartphone aereo, hotel e ogni cosa si innescano anche delle dinamiche di coppia che hanno una sola exit strategy: el baruffon. Perchè l'albergo deve essere con bagno in suite e vicino al centro, il volo va prenotato alle tre del mattino perchè dicono costi meno. Poi c'è quello che mette in valigia 40 tachipirine per 7 giorni».

Insomma fare l'auto agenzia magari fa risparmiare, ma può mandare in frantumi la coppia..

«Può essere un po' stressante, ecco. È come scegliere qualcosa in televisione su Netflix, quando hai scelto è ora di dormire».

A proposito di valigia, voi fate la valigia perfetta?

«Ci saranno almeno 40 blog che ti raccontano come si fa, ci vorrebbe una vacanza solo per imparare come si fa la valigia. Una volta quando partivi c'era un senso di mistero, di avventura; una parte era lasciata al caso, oggi grazie alla tecnologia e ai blogger di viaggio tu prima di partire sai già tutto».

Ci saranno alcuni dei vostri personaggi storici in questo spettacolo?

«Possiamo dire che Carlo e Giorgio hanno chiuso casa, controllato il gas e il ferro da stiro però le chiavi le hanno date ai vicini. E quindi qualcuno salterà fuori perchè o parla delle sue vacanze, o magari approfitta della vacanza altrui..».

Il senso di leggerezza che deve dare il titolo, l'idea della spensieratezza rispetto all'andare a teatro d'inverno, il titolo ammicca un po' a questo. Il piacere di andare fuori d'estate. La tournèe estiva parte dal Lido. Come lo visiterete?

«Scaricando dai blog le 10 cose da fare assolutamente al Lido! Arriviamo e cercheremo di passare una vacanza insieme ai nostri compagni di viaggio. Poi ci muoveremo digitando le 10 cose da fare al Lido e vedremo di farle. Dobbiamo farle tutte, le giornate devono essere piene, siamo presi da un senso di delirio. Poi, anziché rilassarci, arriviamo a fine vacanza copai col risultato che vediamo tutti le stesse cose, mangiamo tutti negli stessi ristoranti e andiamo in giro per la strada col navigatore».