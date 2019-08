Altro schianto all'incrocio "nero": Fiat 500 fa volare scooter, 2 feriti gravi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLO - Auto contro moto, ancora uno scontro terribile in via Adriatico. Grave incidente stradale attorno alle 19.30 di ieri, lungo la strada regionale 43. E' accaduto al confine tra i comuni di Jesolo e San Donà, a ridosso dell'incrocio con via Pesarona, unE soprattutto di quello avvenuto poco più di un mese fa, , rimasti incastrati all'interno della Ford Fiesta finita nel vicino canale dopo essere stata speronata da una una Volkswagen Golf . Due, anche in questo caso, i mezzi coinvolti: una, in città per motivi di lavoro e uno s, entrambi di 40 anni, che stavano rientrando verso casa dopo una giornata trascorsa in città. Improvvisamente però, per cause ancora in corso di accertamento, l'auto avrebbe colpito lo scooter.