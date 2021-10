Scontro frontale a Jesolo, autocarro contro auto con roulotte: quattro feriti, due gravi

JESOLO – Quattro feriti, di cui due ricoverati in prognosi riservata. E’ il bilancio del grave incidente avvenuto oggi pomeriggio lungo via Roma destra, all’altezza dell’incrocio con via Monti. Due mezzi coinvolti: un autocarro con a bordo due operai di una ditta di Castelfranco Veneto, entrambi trentenni, e una Ford Mondeo con una roulotte al traino e con a bordo una coppia di turisti tedeschi. Camion e auto procedevano in senso opposto e improvvisamente si sono scontrati frontalmente, tanto che per effetto dello scontro la roulotte ha fatto e una rotazione di 180 gradi. L’auto è invece carambolata nel vicino fossato. Per liberare marito e moglie, rispettivamente di 58 e 59 anni, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Mestre in codice rosso, dove è stato poi ricoverato mentre la donna è stata portata all’ospedale di San Donà. All’ospedale dell’Angelo è stato ricoverato anche il passeggero dell’autocarro: una volta stabilizzato è stato trasferito all’ospedale mestrino con l’elicottero del 118 atterrato a lato di via Roma destra. E sempre a San Donà è stato trasportato il conducente del camion.