Jesolo. Si scontra in moto contro un'auto: 53enne muore poco dopo l'arrivo in ospedale

JESOLO (VENEZIA) - Un incidente avvenuto questa mattina, sabato 15 luglio, è diventato mortale. È successo esattamente lungo viale Adriatico all'altezza del distributore Costantin, a circa un chilometro dalla rotonda Picchi.

A.D.M., un uomo di 53 anni, era in sella alla sua moto quando alle 10.30, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrato con un'auto. Nel terribile schianto il centauro è stato sbalzato nel fossato riportando traumi soprattutto agli arti inferiori. Trasportato con l'elicottero del Suem a Mestre, purtroppo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale.

Sul posto gli operatori del Suem e i vigili urbani della cittadina balneare. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità già messa dura a prova per il traffico verso il mare.

