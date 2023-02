Jesolo, incidente mortale oggi: auto si schianta contro un platano, la vittima è un uomo di 39 anni

JESOLO - Incidente mortale questa mattina - 18 febbraio - in via Ca' Gamba a Jesolo. Un 39enne del posto, alla guida di una Opel Corsa, ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro uno degli alberi che costeggiano la strada. Nessuna altra auto è rimasta coinvolta nel tragico schianto avvenuto poco dopo le 11.

L'uomo - di cui non sono ancora state rese note le generalità - sarebbe morto sul colpo.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++