Jesolo. Travolto in bici da un pick-up mentre va al lavoro: morto un uomo di 34 anni

JESOLO - Un uomo di nazionalità bengalese di 34 anni è stato travolto da un pick up intorno alle sei di mattina, oggi domenica 6 agosto, in via Correr all'altezza del civico 15 tra Jesolo Lido e Jesolo Paese.

Secondo le prime ricostruzioni, il 34enne era in sella alla sua bici e stava andando al lavoro in zona Lido.

A investirlo un residente che ha dato l'allarme subito dopo. Il ciclista nell'impatto è stato sbalzato a diversi metri di distanza. La violenza del colpo non gli ha dato scampo. Sul posto il Suem e la polizia locale che ha proceduto con i rilievi.