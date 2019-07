di Davide De Bortoli

SCAMPATA ALLA MORTE

MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - Erano fidanzati dal 2014 e hanno condiviso fino all’ultimo le loro vite: la scomparsa di Eleonora Frasson e Leonardo Girardi, entrambi 22enni, ha scosso Musile , suscitando grande tristezza. Lei lascia papà Luca, mamma Letizia Bellese e il fratello maggiore Thomas, apprezzato grafico. Proprio la madre ieri notte ha avuto un presentimento della tragedia: «Sì, lei - spiega Thomas sconvolto - aveva visto la notizia dell’incidente sul web ed era preoccupata perché aveva provato a chiamare Eleonora, ma non rispondeva. Poi è arrivata la chiamata di Milena, la madre del fidanzato Lorenzo. Io ed entrambe le mamme siamo corsi all’ospedale di Jesolo», dove è arrivata la conferma dell’epilogo più triste.«Erano entrambi molto giovani – continua il fratello, molto scosso – mia sorella era tranquilla, molto attaccata a tutta la famiglia, alle nonne in particolare ma anche a zii e nipoti. Non amava andare in discoteca, le piaceva restare in