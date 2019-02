Scontro fra auto: due feriti. Uno è rimasto incastrato nell'abitacolo /Ft

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - Scontro fra duenella notte di giovedì 14 febbraio, poco prima dell'una, in via Adriatico a: due feriti. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei due conducenti, rimasto incastrato nell'abitacolo della vettura. Tutti e due i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del suem 118 e trasportati in pronto soccorso.La polizia stradale ha eseguito rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3:30 dopo la rimozione dei veicoli e il ripristino della viabilità.