Jesolo, incidente stradale all'alba: auto rovesciata fuori strada. Quattro giovani feriti Foto

JESOLO - Incidente stradale a Jesolo, lungo la SR 43: un'auto è finita rovesciata fuori strada, dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito, insieme ad altri due passeggeri. Lo schianto è avvenuto sabato mattina, 25 giugno. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un giovane, rimasto incastrato nell’auto. Tutti e tre i feriti, stranieri, sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro l’operazione di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo due ore circa.