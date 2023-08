Schianto all'alba a Jesolo: auto finisce fuori strada, il mistero dell'autista svanito nel nulla Foto

JESOLO (VENEZIA) - Un incidente, una persona ferita e un autista irreperibile: è questo il bilancio dello schianto avvenuto alle 5 di mattina di venerdì 11 agosto in via Aleardo Aleardi a Jesolo.

Un'auto è finita fuori strada dopo la perdita di controllo dell'autista, che viaggiava con altri due persone di cui una è quella rimasta ferita. I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l'auto, mentre la persona ferita è stata presa in cura da personale del Suem e trasferita in ospedale. Mentre l'autista risulta irreperibile.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.