JESOLO - All’evento manca più di un mese ma l’attesa è alle stelle. La serata è stata già definita come una delle più importanti dell’estate, tanto che le prenotazioni arrivano ogni giorno. Del resto tutto sarà “Solo per una notte”. Per la precisione alla discoteca Il Muretto di Jesolo, locale simbolo del divertimento notturno, che sabato 10 giugno tornerà ad evocare la storia degli anni ’90, un’epoca che ha segnato generazioni e creato mode e tendenze. In cabina di regia, Nicola Parente, pr tra i più famosi al mondo, che ha iniziato la sua carriera proprio nella discoteca jesolana nel 1984. Insomma, per lui, che ha girato il mondo dei club occupandosi tra gli altri anche del Billionaire di Flavio Briatore, sarà come un ritorno a casa. Lo stesso vale anche per gli altri protagonisti della serata, e soprattutto per il pubblico, tutto (o quasi) over 40, tra i quali molti in questi giorni al momento delle prenotazione stanno candidamente ammettendo «di non mettere piede nel locale da 30 anni».

I RICORDI

La data non è stata scelta a caso, perché il 10 giugno negli anni ’90 segnava l’inizio della stagione. Chiaro il format, appunto “Solo per una Notte”. «E’ un nome che dice tutto – dice Parente – perché farò solo questa serata, destinata ad un pubblico adulto perché oggi il Muretto è targettizzato per i più giovani con dj famosi in tutto il mondo». Per la serata del 10 giugno, a scaldare la consolle ci saranno i dj che hanno fatto la storia del locale di via Roma destra, ovvero Nicola Grassetto e Mauro Ferrucci. «Il primo nel 1984 mi chiamò in consolle proprio al Muretto – racconta ancora Nicola Parente – quello fu il nostro primo incontro, dopo il quale iniziammo a lavorare assieme. Il secondo esordì al Muretto qualche anno dopo, oggi è sposato con la famosa influencer Alice Basso ed è diventato un dj e produttore discografico internazionale». Con loro anche Fabe dj, promettente disc jockey che alle 23 darà il via alle danze. «Per mezzanotte la pista sarà già piena di gente», assicura Parente. L’atmosfera sarà quella degli anni ’90, quando il Muretto ospitava personaggi della politica e dello spettacolo, come Vasco Rossi, Grace Jones e Turbo B, all’epoca frontman del gruppo di musica elettronica tedesco Snap. «Sono stato il primo a portare in una discoteca Vittorio Sgarbi e Gianni De Michelis – ricorda Parente – ma soprattutto, la principessa Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, approfittando di una gara di offshore a Jesolo. Era il 1989: le mie foto con la principessa girarono per 3 anni, eppure non c’erano i cellulari di oggi». L’idea di questo evento è nata dopo il successo dello scorso marzo all’Area City di Mestre con una festa simile. «Provo molta emozione: manco anche io da tanti anni al Muretto. E poi c’è tanta curiosità, soprattutto di ritrovare molte persone che non vedo da tempo».