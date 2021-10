Incendio in un hotel di Jesolo: 5 piani invasi dal fumo Foto

JESOLO - Dalle 1:20 della notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gorizia a Jesolo per l’incendio divampato all’interno di un hotel chiuso da qualche anno e ricovero di persone senza fissa dimora. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, San Donà e Mestre con due autopompe, un’autobotte, 2 autoscale il carro aria e 18 operatori, sono entrati dotati di autorespiratori nella struttura riuscendo ad escludere la presenza di persone e iniziando le operazioni di spegnimento. L’incendio di masserizie sviluppatosi al secondo piano ed estesosi a parte delle pannellature della struttura, ha provocato una notevole quantità di fumo, che ha invaso tutti i 5 livelli dell’edificio. Sul posto a coordinare le operazioni di soccorso il funzionario di guardia di Venezia insieme al capo servizio. Ancora in corso questa mattina le operazioni di sopralluogo dei vigili del fuoco per determinare le esatte cause dell’incendio e la verifica della struttura.