JESOLO - Ancora una fine settimana di grandi presenze a Jesolo. Ormai la città è proiettata a tutti gli effetti verso la nuova stagione e anche ieri sono stati tantissimi i turisti che si sono riversati sulla spiaggia dove da giorni i più temerari hanno fatto il primo bagno stagionale. Il merito è tutto delle temperature più che primaverili, anche se ieri da metà pomeriggio non è mancata la bora e una pioggia di venti minuti, tanto che il traffico per tutto il giorno è stato molto intenso su tutte le direttrici.



LE STRUTTURE

Trentacinque gli hotel aperti, con una percentuale di occupazione del 70%, cifre positive visto il periodo. Tantissimi anche i pendolari, tanto che solo ieri sono state stimate oltre 30mila persone lungo l'arenile. Per l'intero weekend sono stimate circa 50mila persone. E a proposito di nuova stagione, l'Amministrazione comunale ha presentato anche "Aprile in Festa", una serie di eventi che trasformeranno Jesolo Paese nel "Paese Incantato". L'evento-clou sarà "Primavera in Festa" arrivato alla 13esima edizione. Ma il "Paese Incantato" verrà realizzato dall'1 al 30 aprile in piazza Primo Maggio. Per festeggiare la primavera, il centro storico di Jesolo si trasformerà in un suggestivo villaggio da fiaba: un grande portale a forma di libro condurrà in piazza mentre le fontane si riempiranno di colorate ninfee. Domenica 2 aprile ci sarà il Mercatino dei bambini, proseguendo con la Caccia alle uova in occasione della Pasqua, arrivando poi al fine settimana del 15 e 16 aprile con una delle feste in paese più attese dell'anno: "Primavera in Festa", che vedrà comparire tra le aziende agricole del territorio con i loro prodotti a chilometro zero.



I MERCATINI

Via Cesare Battisti e piazzetta Fanti del Mare ospiteranno un mercatino dell'artigianato e della creatività e un mercatino enogastronomico con le primizie primaverili, mentre via Nazario Sauro si trasformerà in area di intrattenimento per bambini con laboratori di giocoleria. Piazza della Repubblica sarà, invece, dedicata completamente ai locali della zona e animata dalle selezioni dei dj. Tantissime le iniziative rivolte ai più piccoli organizzate dalla biblioteca: il via sabato 1 aprile con "Libricina", con letture e laboratori a tema primaverile. Domenica 16 aprile doppio appuntamento con i laboratori in cui imparare a costruire il proprio erbario e quello dedicato alla pittura. La domenica successiva, 23 aprile, il grande spettacolo di giocoleria e teatro "Candy Circus". Domenica 30, infine, il "Paese Incantato" sarà avvolto da migliaia di bolle colorate con lo spettacolo "Bolle leggere". "Il Buffalo Beer Street Food" animerà piazza Kennedy dal 29 aprile al primo maggio con proposte gastronomiche offerte street food nazionali, locali e internazionali. Tutte le sere ci saranno degli ospiti ad animare la piazza con la loro musica.

«"Aprile in Festa" dice il sindaco Christofer De Zotti - è la realizzazione dell'obiettivo che ci siamo dati per il nostro mandato, vale a dire la valorizzazione della città durante l'intero anno».