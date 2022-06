JESOLO - Torna nuovamente dal vivo Griglie Roventi, il campionato di barbecue per non professionisti più anticonvenzionale di tutta la Penisola. La 17° edizione, attesa per il prossimo 23 luglio a Jesolo, vedrà la partecipazione di 200 sfidanti pronti a impiattare le ricette più succulente, spesso provenienti dai quattro angoli del mondo (dalle costine in salsa chimichurri fino agli insetti alla griglia delle scorse edizioni). Ma, soprattutto, vedrà concorrenti pronti a divertirsi e a sorprendere pubblico e giuria per conquistarsi l'ambita corona re del barbeque. Un'edizione che ha già stabilito un incredibile record: dal momento in cui sono state aperte le iscrizioni - alle 13 di martedì scorso - sono passati esattamente 11 minuti per arrivare al tutto esaurito.



LA GARA

Come previsto dall'ormai ben consolidata formula dell'evento, 100 coppie di amanti del barbeque verranno armate di forchettone e schierate davanti alle rispettive griglie, in piazza Torino.

Gli organizzatori poi passeranno in rassegna tutti i grigliatori per dotarli di: barbeque a gas Weber, divisa ufficiale, birra Forst e vino Tenuta San Giorgio, acqua, formaggio del Caseificio Tomasoni e 1,5 kg di carne. Il kit, offerto da Maxì, è pensato per testare l'abilità dei concorrenti. Coscette di pollo, salsicce e costicine hanno infatti bisogno di un tempo di cottura diverso, ma il tempo limite per cuocerle è uguale per tutti: non più di un'ora. Verdure, spezie e salse tramandate con particolare affetto, copiate, trafugate o spudoratamente inventate sono invece a cura degli appassionati di griglia: ciò che importa è il piatto finale. In giuria le forchette di chef, giornalisti, opinion leader e operatori del settore, pronte a passare all'assaggio grado di cottura e sapori. Ma anche l'impiattamento e la simpatia dei partecipanti contribuiranno a influenzare il giudizio finale.



LA NOVITÀ: CARTOON EDITION

La nuova edizione, pensata all'insegna della leggerezza, riporta al centro la condivisione e l'allegria. Via libera dunque ai personaggi dei cartoni animati più amati, ai supereroi e ai cattivi che più hanno segnato l'immaginario di grandi e piccoli, in un fantastico mix di puro brio. I coraggiosi concorrenti che si presenteranno vestiti da cartoon verranno valutati per il premio al costume più bello.

A portare un ulteriore ingrediente, quello principale, i deejay e animatori di Radio Company Daniele Belli, DJ Nick e Michela Jay, assieme al ritmo travolgente dei Los Massadores. Musica e intrattenimento aggiungeranno quel pizzico di colore che da sempre fa di Griglie Roventi un appuntamento atteso con goduriosa allegria. Grillers e spettatori parteciperanno a una vera festa con tanto di costumi, balli e gag, all'interno di un'arena che nelle scorse gare ne ha viste di tutti i colori e assaggiate di tutti i gusti.

Il pubblico potrà assistere gratuitamente allo spettacolo.