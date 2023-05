JESOLO - Galeotta fu la partenza di piazza Mazzini, per la tappa Jesolo-Trieste. Era il maggio del 2009, e in quell'occasione a dare il via alla Corsa rosa furono due madrine d'eccezione: Miriam Leone, Miss Italia 2008, e Fiorella Migliore, Miss Italia nel Mondo 2008, paraguayana di passaporto ma di chiare origini italiane. A notare quest'ultima fu il velocista Mark Cavendish, letteralmente rapito dalla sua bellezza, tanto che appena arrivò a Trieste chiese al direttore del Giro chi fosse quella ragazza che sventolava la bandiera al momento della partenza. Di fronte alle ripetute richieste del corridore britannico, i responsabili del Giro decisero di contattare l'allora sindaco Francesco Calzavara per capire chi fosse quella ragazza. Il destino ha voluto che, più o meno contemporaneamente, a Jesolo la stessa Fiorella Migliore chiedesse informazioni su chi fosse quel velocista britannico, descrivendolo con "degli occhi bellissimi". Una volta messi in contatto i due iniziarono una relazione durata circa un anno.