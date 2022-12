Jesolo, le immagini incredibili del furto in diretta: il ladro entra in pizzeria e fa piazza pulita Video

JESOLO - Altro colpo alla Maison Jolie, portati via contanti e alcuni oggetti. È successo la notte scorsa, al civico 184 di via Levantina, a pochi passi da piazza Milano. È qui che Lorenzo Dal Cin due anni fa ha preso in gestione il locale presente già da molti anni e conosciuto e apprezzato per la pizza, così come per i piatti di pesce.

I ladri sono entrati dopo avere sfondato la porta d’ingresso. Una volta dentro hanno arraffato quanto c’era in cassa, circa trecento euro in contanti. Quindi si sono portati via un televisore e altra attrezzatura per un valore complessivo di circa cinquecento eutro. Nel video le immagini del furto. (servizio di Fabrizio Cibin)