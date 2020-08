JESOLO - Assalto al mare, si profila un ferragosto da tutto esaurito per Jesolo. E’ l’andamento registrato con un forte aumento di prenotazioni per la settimana clou dell’estate. Tantissimi gli arrivi registrati già ieri mattina, tanto che per entrare in città ci sono volute anche due ore di attesa per effetto del serpentone di auto bloccate in coda già da Portegrandi. «Questa settimana – commenta Alberto Maschio, presidente dell’Associazione jesolana albergatori – sta registrando un’occupazione media del 90%, con punte di tutto esaurito che si registreranno già nei prossimi giorni per poi consolidarsi per il weekend.

VACANZE

Tantissime le compagnie di ragazzi che hanno deciso di trascorrere il ferragosto in Italia scegliendo Jesolo come meta per le loro vacanze, un segnale quest’ultimo positivo in prospettiva futura. Buone, inoltre, le prospettive per la prossima settimana mentre rimane ancora in sospeso l’ultima di agosto viso che quest’anno la tendenza è quella di prenotare all’ultimo minuto. Semmai un fattore che va evidenziato è l’aumento degli arrivi al lunedì anziché alla domenica: le code che si sono registrate in passato hanno stanno facendo cambiare abitudini, facendo però perdere attrattività alla domenica, un giorno in cui registriamo un netto calo di presenze. Sollecitare la realizzazione di nuove infrastrutture viarie non è un capriccio, ma un modo per sostenere l’economia del territorio». Ancora tutto va valutare l’andamento di settembre mese che potrebbe risultare fondamentale per provare a recuperare parte delle perdite registrate a inizio stagione. Ci sarà il calo, naturale considerato l’avvio delle scuole il 14 settembre, degli italiani; da capire se si confermerà la crescita del mercato straniero.

«Per queste due settimane – conclude Maschio – a dominare, come da tradizione, è il mercato italiano. Ci auguriamo di registrare qualche arrivo in più dal mercato tedesco e austriaco». Massima l’attenzione prevista sul fronte della sicurezza.

La polizia locale sarà impegnata per garantire la tranquillità di cittadini e ospiti, il rispetto dell’ordinanza anti-alcol varata a fine giugno, il contrasto allo spaccio e i controlli stradali per la prevenzione della guida in stato di ebbrezza. La volontà dell’amministrazione è di garantire relax e divertimento, anche dei giovani, nel rispetto delle regole.

Per questo l’ordinanza anti-alcol sarà in vigore da giovedì fino al prossimo 20 agosto. In questi giorni, ogni sera a partire dalle ore 20 e fino alle 6 del giorno successivo, in tutte le aree pubbliche del lido, arenile compreso, sarà vietata la detenzione, il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi tipo di contenitore. Negli stessi giorni sarà vietato il consumo, la vendita e la somministrazione di alcolici all’interno dei pubblici esercizi e nelle relative pertinenze a partire dalle ore 1 alle 6 per quei locali che non dispongono di un adeguato numero di steward. Per gli esercizi che si avvalgano di un congruo numero di steward il divieto scatterà invece dalle ore 3. L’accertamento di violazione delle norme comporta una sanzione di 400 euro.



