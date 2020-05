Jesolo riparte: nuovi portale, brand, campagna social. E la musica dei Beatles

JESOLO - Nuovo brand, nuovo portale, jesolo.it, e un video clip, «Here comes the sun», per lanciare la ripartenza della terza località balneare in Italia. Sono le novità presentate oggi a Jesolo, pensate soprattutto per riagganciare nella "fase 2" il turismo straniero, bloccato dalla pandemia. In apertura dell'evento è stato presentato il videoclip della campagna social «Here comes the sun», iniziativa che ha avuto centinaia di condivisioni e testimonial. Nelle immagini scorre il racconto della lunga e affascinante storia di Jesolo, accompagnata dalle note della canzone dei Beatles, eseguita da alcuni gruppi di musicisti veneti.



Dopo aver tolto i veli al nuovo brand - nel logo compaiono le luci e le ombre che il sole disegna nel suo scorrere sul paesaggio jesolano - c'è stato spazio per il portale di destinazione turistica Jesolo.it: una vetrina delle bellezze e delle opportunità del territorio, ma anche una guida per organizzare al meglio la vacanza e uno strumento di commercializzazione per gli operatori, integrato con il sistema regionale. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche la direttrice marketing di Enit, Maria Elena Rossi, e l'assessore regionale al Turismo del Veneto Federico Caner. «Jesolo riparte dopo questi mesi di riposo forzato con nuovo slancio - ha detto il sindaco Valerio Zoggia -. Il brand con il suo logo e il portale, un mondo digitale in cui il turista può immergersi per scoprire cosa Jesolo è in grado di offrire a 360 gradi, diventano l'anno zero del futuro turistico della città. Da qui si parte per costruire gli anni a venire». © RIPRODUZIONE RISERVATA