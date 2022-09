JESOLO - Erosione della spiaggia, ieri mattina l'atteso sopralluogo sull'arenile della pineta. L'Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Christofer De Zotti e dagli assessori Alberto Maschio e Martina Borin, ha incontrato i rappresentanti del Genio Civile. Dopo una riunione tecnica in Comune assieme al comandante della Polizia locale Claudio Vanin, dirigente per il Settore Demanio, è stato effettuato un sopralluogo nella spiaggia della zona est. La stessa che durante i mesi invernali viene colpita da mareggiate e burrasche che peraltro non sono mancate nemmeno nell'ultimo mese. E non a caso nel tratto compreso tra piazza Torino e la torretta numero 33, si è formato uno scalino sulla battigia di circa 50 centimetri . Nei giorni scorsi, grazie anche alla bassa marea e alle condizioni meteo, il dislivello è stato in gran parte spianato, ma di fondo il problema rimane.

Vertice tecnico

Ed è su questi presupposti che ieri si è svolto l'incontro. Durante la riunione si sono velocemente ripercorsi gli interventi effettuati negli ultimi anni e si sono gettate le basi per aprire un confronto che porti a una prima valutazione su quali soluzioni strutturali prendere in considerazione e quali invece escludere, affiancando le azioni cicliche ma indispensabili. L'obiettivo dunque è quello di analizzare ogni possibile soluzione già da fine estate, elaborando al tempo stesso un calendario per gli interventi di ripascimento e ripristino della costa.

«In questa fase - commenta il sindaco De Zotti - bisognerà fare i conti ancora con l'apporto meccanico di sabbia nei tratti di costa erosa, ma questa non può essere l'unica soluzione. Al Genio civile abbiamo ribadito la necessità di avviare degli studi per capire una volta per tutte quali opere strutturali potranno essere realizzate». Lo stesso argomento, poco dopo, è stato affrontato nella riunione dei sindaci della costa veneta, che si sono appunto riuniti per iniziare ad affrontare assieme la questione erosione. «E' un tema che riguarda tutta la costa spiega Roberta Nesto, sindaca di Cavallino -Treporti e presidente della Conferenza -, magari in forme diverse, ma che deve essere affrontato assieme. Secondo noi serve uno studio per capire che tipo di interventi strutturali realizzare.

La proposta

Ad oggi c'è molto interesse per il progetto della società olandese, seguito da Regione e Unionmare: noi chiediamo di approfondirlo ulteriormente». Il progetto prevede la realizzazione di un'isola artificiale di fronte alla costa per formare una barriera e una riserva di sabbia.