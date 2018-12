Operazione Scuole Sicure, sequestrati sui bus marijuana e hashish

JESOLO - Questa mattina, 11 dicembre, gli uomini del Commissariato di Jesolo unitamente all’unità cinofila della Polizia Locale, hanno effettuatoall’esterno dell’Istituto Professionale Statale Alberghiero “Elena Cornaro”.Il servizio che mirava alla prevenzione e contrasto allo, ha avuto inizio già dalle ore 07.30 con la piena collaborazione della direzione scolastica che ha disposto l’apertura di uno solo dei quattro varchi generalmente utilizzati per l’ingresso alla scuola, per meglio favorire le operazioni di controllo.Insieme ai poliziotti, erano presenti anche alcuni docenti della scuola che hanno spiegato ai ragazzi le finalità dei controlli che sono stati effettuati sulle varie corriere giunte da Portogruaro, San Donà di Piave e Favaro Veneto e hanno portato ala carico di ignoti, di 145 gr di marjuana e 0.40 grammi di hashish ritrovati abbandonati a bordo degli autobus. Le lezioni non hanno subito ritardi.La droga sequestrata negli autobus