JESOLO - Si riaccende il mondo della notte, riapre il King's . Si tratta dello storico locale di Jesolo, uno dei simboli del divertimento notturno di tutta la costa: riaprirà i battenti sabato 20. Sciolti gli ultimi dubbi, i gestori ieri hanno ufficializzato la decisione, lanciando un messaggio di incoraggiamento alla città e all'intera movida. Alla base della decisione le linee guida varate nei giorni scorsi dalla Regione, con la possibilità di ballare solo all'aperto.



«La nostra spiega il gestore, Riccardo Checchin non è una scelta facile e nemmeno scontata. Ci abbiamo pensato a fondo, alla fine abbiamo ritenuto di ripartire. Siamo stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire, le prescrizioni sono molte ma è importante riprendere l'attività, convinti che Jesolo non può esistere senza il mondo della notte».



Per questo è stato immediatamente varato un regolamento con le norme di comportamento, che prevedono l'accesso solo attraverso l'acquisto dei ticket in prevendita e la prenotazione del tavolo. Per entrare in discoteca sarà poi obbligatorio l'uso della mascherina; all'ingresso sarà attivo il controllo della temperatura tramite termoscanner con il divieto di accesso alle persone che avranno una temperatura superiore ai 37,5 gradi. «Per rispettare tutte le indicazioni prosegue Checchin abbiamo aumentato il personale, prima di tutto gli addetti alla sicurezza. Coma da prescrizioni i balli potranno avvenire solo all'esterno. Sarà obbligatorio rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone; in ogni situazione in cui il distanziamento non è possibile, è obbligatorio indossare la mascherina. Sarà possibile prendere da bere al banco, sempre rispettando la distanza, consumando poi in un altro punto». Consentiti i balli individuali e di gruppo, non quelli di coppia: «Quest'ultima prescrizione sembra un paradosso dice sempre il gestore ma noi faremo di tutto per farla rispettare. È importante riprendere il nostro lavoro, ma è altrettanto importate farlo rispettando ogni disposizione». Sarà limitata anche la capienza.



OFFERTA TURISTICA

«Vista la data di apertura conclude Checchin ma anche le limitazioni e l'aumento del personale, possiamo tranquillamente dire che per noi il risultato economico è già compromesso. Ma arrivati a questo punto è più importante aprire: prima di tutto per i nostri collaboratori e poi per l'offerta turistica del territorio. L'Amministrazione ci è stata a fianco, in particolare l'assessore al Commercio Alessandro Perazzolo. Con la delibera approvata lo scorso mese, sabato scorso siamo riusciti a riaprire lo Hierbas, il nostro ristorante. Ora tocca al King's, con l'obiettivo di aprire ogni venerdì, sabato e martedì». © RIPRODUZIONE RISERVATA