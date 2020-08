Jesolo, gli stranieri ad agosto salvano il turismo: stesse presenze dell'agosto 2019

JESOLO - Occupazione alberghiera in linea con il 2019, Ferragosto da tutto esaurito, presenza di stranieri vicina al 50%, con prevalenza di quelli di lingua tedesca, settembre con l'incognita meteo e prenotazione «sotto data». È il bilancio tracciato oggi dall'Aja, l'Associazione degli Albergatori di Jesolo (Venezia) sulla stagione estiva. I dati delle rilevazioni H-Benchmark hanno fatto registrare percentuali da quasi tutto esaurito nelle due settimane centrali di agosto, con un 100% nella notte tra sabato 15 e domenica 16. Complessivamente, i dati dei primi 25 giorni di agosto risultano in linea con quelli dello scorso anno (-0,8 punti percentuali di occupazione, a fronte di un calo molto contenuto dei ricavi medio camera).

La presenza di stranieri è stata in media del 46,2%; nella prima settimana hanno superato gli italiani, anche con punte del 65%: il 15% da Germania, 11,8% da Austria, 7,2% dalla Svizzera. Per quanto riguarda l'ultimo fine settimana di agosto, la previsione è per una occupazione dell'88%, ma molto dipenderà anche dalle condizioni meteo, che in questo momento non sembrano favorevoli alla vacanza in spiaggia. Per il mese di settembre «soprattutto i primi quindici giorni del mese - ha spiegato il presidente Alberto Maschio - saranno importanti per definire l'andamento complessivo di questa stagione, che allo stato attuale sta facendo registrare una flessione complessiva del 50% e che, fino ad ora, ha risposto forse meglio delle aspettative con una Jesolo che ha confermato la sua leadership nell'ambito delle località turistico-balneari dell'Alto Adriatico». Nel 2019 si erano registrati dei picchi di occupazione a metà settembre di quasi il 98%, complici anche alcuni eventi, come l'esibizione delle Frecce Tricolori. © RIPRODUZIONE RISERVATA