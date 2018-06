Il terrazzo crolla e finisce in piscina: tanta paura all'hotel Albatros

di Fabrizio Cibin

JESOLO - Il terrazzo appena costruito cede all'improvviso e finisce nella piscina, dove per fortuna in quel momento non c'è nessuno: tragedia sfiorata a Jesolo. Poteva avere conseguenze terribili l'incidente accaduto ieri pomeriggio all'hotel Albatros di via Dalmazia: se il crollo fosse avvenuto anche solo pochi minuti prima, la terrazzina avrebbe potuto colpire tre ragazze che erano in piscina. Fortuna ha voluto che le giovani avessero da poco deciso di uscire dall'acqua per andare a prendersi una bibita nel bar che si trova dall'altro lato dell'hotel.L'incredibile episodio è avvenuto verso le 16.30 di ieri all'hotel Albatros, situato al civico 45 di via Dalmazia, a pochi passi da piazza Manzoni, in una zona di pregio, molto frequentata dai turisti. La stessa struttura alberghiera aveva già molti ospiti al suo interno e altri ne stava attendendo per la festività del Corpus Domini che sta riempiendo la cittadina balneare veneziana soprattutto di turisti di lingua tedesca...