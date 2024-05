Jesolo, crollano 30 metri di ciclabile tra Passarella e Ca' Pirami

JESOLO - Frana la pista ciclabile che collega Passarella a Ca' Pirami.

Si tratta dell'opera realizzata da Veritas lungo via Tram e ultimata giusto un anno fa. La segnalazione arriva dagli attivisti del Movimento 5 Stelle di Jesolo, che poco più di un anno fa avevano segnalato dei primi crolli nella riva che fiancheggia il canale. Questa volta a crollare, sono stati circa trenta metri di percorso in un tratto che si trova a duecento metri da Passarella, facendo finire a terra anche la staccionata.



LA CRITICA

«Esattamente un anno fa commenta Antonio Lunardelli, portavoce del Movimento 5 stelle di Jesolo questa pista ciclabile, ancora prima di essere aperta, aveva subito delle frane. Subito avevamo segnalato la situazione allertando il Comune, prospettando situazioni peggiori poiché la riva del fossato che costeggia la pista è troppo ripida e di conseguenza, essendo quel fossato non solo di scolo ma anche di irrigazione, spesso è pieno d'acqua, che erode le sponde. Ricordo che il problema dell'eccessiva ripidità era stato evidenziato dai pensionati della zona, persone che hanno passato la loro vita a realizzare strade e canali». Secondo gli attivisti pentastellati, ora sarà necessario allargare le rive. «Non siamo stati ascoltati e a distanza di un anno ecco che la pista ciclabile è franata ancora aggiunge Lunardelli - oltretutto portandosi dietro la staccionata di protezione lungo il fosso. Ricordiamo al sindaco di farsi dare le dovute garanzie da Veritas, che ha commissionato il lavoro, prima di prendere in carico questo manufatto per evitare di doversi far carico delle spese dovute alla sistemazione delle frane che probabilmente si ripeteranno ancora. Oltretutto le luci naturali che dovevano essere sprigionate in modo naturale da dei sassolini si sono dimostrate inesistenti».

La realizzazione di questa pista ciclabile rientra tra le opere previste per compensare l'ampliamento del lotto ovest della discarica Jesolo, a Piave Nuovo. Il primo stralcio, tra Jesolo paese e Ca' Pirami, era stato costruito negli scorsi anni, il secondo invece (costato circa 800mila euro) è stato ultimato da circa un anno con la pista ciclabile lunga circa 2 chilometri, che collega Jesolo Paese e Passarella. Da parte sua il Comune ha già scritto a Veritas, chiedendo di ripristinare il percorso e di verificare la situazione nelle rive. «Abbiamo già chiesto a Veritas - spiega il sindaco De Zotti di ripristinare il tracciato In più già da qualche tempo, sempre a Veritas, abbiamo chiesto di verificare lo stato degli argini. Non a caso manca ancora l'ultimo collaudo prima della presa in carico del Comune».