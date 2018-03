Crepet in aiuto degli albergatori che non passano il testimone agli eredi

di Giuseppe Babbo

JESOLO - Glinon mollano, fanno fatica a passare il testimone ai figli o ai nipoti. E l'Aja, l'associazione degli albergatori di, chiama uno psichiatra per aiutarli ad affrontare il problema del ricambio generazionale. L'associazione ha deciso di chiedere l'intervento di, psichiatra, scrittore e sociologo italiano, noto anche per le sue apparizioni in televisione. Sarà lui l'ospite d'onore dell'edizione 2018 di Hotel JLab Aggiornarsi per competere, l'evento organizzato dal progetto JLab Idee formazione futuro e dall'Aja, in programma il 17 aprile al centro congressi Kursaal di piazza Brescia. Tre sale, diciotto seminari, centinaia di albergatori provenienti dalle spiagge della costa veneta. Tra i vari argomenti c'è appunto quello del cambio generazionale. Una questione che all'interno della categoria continua a far discutere e non poco.