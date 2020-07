Lettini e ombrelloni sanificati: a Jesolo un'app per scovare i luoghi sicuri

JESOLO - Si chiama «SanyBeach» il nuovo progetto per la sanificazione di lettini e ombrelloni. Vuole aiutare concretamente il litorale jesolano, soprattutto in questo momento difficile dovuto all'emergenza sanitaria legata al Covid-19. SanyBeach prevede la sanificazione di lettini ed ombrelloni con un prodotto disinfettante a basso impatto ambientale, seguendo protocolli ed istruzioni operative messe a disposizione da Sgd Group. E non è tutto. Per verificare la trasparenza degli interventi e l'esecuzione della sanificazione, Minnovi ha sviluppato il servizio per la registrazione delle attività tramite app, consultabile anche dal sito web dedicato per la verifica dei dettagli (data, ora ed operatore) della disinfezione, accessibile tramite scansione del codice QR presente sotto l'ombrellone. Sanybeach.com offre, quindi, la possibilità di conoscere in quali stabilimenti viene eseguito il trattamento di sanificazione, oltre a fornire dettagli ed informazioni utili ai fruitori dei lettini e degli ombrelloni. Il sistema è già operativo negli stabilimenti di Jesolo Turismo, Oro Beach, Green Beach e Platinum Beach (per un totale di circa 2300 lettini), oltre ad altri stabilimenti sul litorale. Ultimo aggiornamento: 12:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA