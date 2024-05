JESOLO - «Ci auguriamo che prevalga il buon senso nell'interesse generale della città». A dirlo, ieri sera, è stato il sindaco Christofer De Zotti al termine di una giornata ricca di incontri in municipio dove, in momenti diversi, sono arrivati alcuni dei soggetti legati alla Umg 5, la spiaggia compresa tra le piazze Brescia e Mazzini e da settimane finita al centro di tensioni e polemiche per il passaggio tra vecchi e nuovi concessionari. In mattinata l'incontro è avvenuto tra il sindaco, l'assessore al Demanio Alberto Maschio, il dirigente dell'Ufficio demanio Claudio Vanin e i rappresentanti della Cbc srl, la società che si è aggiudicata la gestione ventennale di questo comparto. Nel pomeriggio, invece, è toccato a tre dei quattro chioschisti, ovvero i titolari delle strutture chiuse (e recintate) da venti giorni. Il quarto, invece, avrebbe già un'intesa con la Cbc. Rigorosamente cucite le bocche al termine degli incontri. Nemmeno il sindaco ha voluto aggiungere altri commenti, a conferma della delicatezza del momento. In generale, però, l'auspicio è che proprio le riunioni di ieri siano servite per cercare di fare un passo in avanti rispetto a questa situazione.

L'OBIETTIVO

L'Amministrazione comunale ha ribadito a tutti la necessità di trovare un accordo che soddisfi le varie esigenze, oltre che l'immagine della città. Ed è su questo fronte che i nuovi concessionari, al pari dei chioschisti, avrebbero confermato la volontà di raggiungere un'intesa. Ad essere affrontata è stata anche la questione delle sub-concessioni, ovvero degli accordi per permettere a tutte le attività del comparto di continuare ad operare: l'Amministrazione comunale ha ribadito che la procedura può essere seguita anche in presenza del titolo di anticipata occupazione dell'area. Toccata anche la richiesta di demolizione dei chioschi protocollata in Municipio sempre dai tre chioschisti "ribelli": il Comune avrebbe ribadito che al momento non ha la volontà di procedere con l'abbattimento delle strutture. Dopo l'apertura di bagni e docce, nelle prossime ore potrebbe quindi arrivare una nuova intesa, in questo caso per consentire la riapertura dei tre chioschi. Alla Umg 7, quella corrispondente a piazza Marconi, la Sebi srl avrebbe già raggiunto l'intesa con due tre chioschi. Intanto proseguono i lavori della commissione intercomunale per valutare le altre istanze: a breve dovrebbe arrivare l'aggiudicazione per l'Umg 3 in piazza Aurora.