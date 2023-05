JESOLO - Dal ristorante Flora al Merville, dalla Capannina Beach al Casablanca Caffè, dal Coco Loco al Mucho Macho, 18 indirizzi iconici della Jesolo da bere uniti dalla Jesolo Cocktail Experience, ovvero, eventi, masterclass, incontri, degustazioni per professionisti, appassionati e giovani talenti, 60 ore di attività suddivise in dieci giorni di emozioni liquide nei cocktail bar e nei bar d'albergo della capitale veneta del divertimento estivo, per promuovere la cultura del bere bene (tutto il programma su jesolococktailexperience.it) .

Con tanto di concorso "Shakerando Jesolo" in programma oggi, dalle ore 18, al Mucho Macho di via Aleardi, per decretare il miglior cocktail della città. Magari da abbinare al miglior club sandwich, altro contest jesolano, seguitissimo negli ultimi anni. Al quale si aggiungeranno il Concorso regionale dell'Aibes e il Trofeo Jesolo Cocktail Experience, riservato agli istituti alberghieri, coinvolti in maniera importante nell'evento.



GLI EVENTI

Fittissimo e ricco di spunti il programma della manifestazione che iniziata venerdì proseguirà fino a domenica prossima, in un susseguirsi di eventi e grandi personaggi della mixology e prodotti di eccellenza, dall'Italia e dall'estero, dal Veneto e dal Friuli, da Marzadro a Castagner, da Rossi&Rossi a Illva Saronno, da Asolo Prosecco a Bevande Futuriste.

Domani, invece, l'appuntamento sarà con i Trend dell'estate. Dal Gin Tonic al Paloma, in programma al Tacco11/JJ44 Lifestyle Hotel a cura di Samuele Ambrosi, un bel viaggio nelle tendenze del 2023. Che sarà seguito (dalle 17)), dall'Aperitivo in alta quota. E poi eventi dedicati al Gin e al Martini, al Vermouth e alle creazioni Nonino con il gran finale, sabato sera, al Coco Loco di via dei Mille, con ...una notte Guappa, condotto da Roberto Pellegrini, figura storica del settore a Venezia e a livello nazionale, e dedicato all'unico liquore al mondo con latte di bufala campana Dop con brandy invecchiato tre anni, prodotto dall'Antica Distilleria Petrone di Caserta.



DEDICATO AI GIOVANI

Proprio Pellegrini è l'anima e uno dei padri dell'evento: «Il mondo della mixology - spiega - sta attraversando un grande momento e abbiamo pensato che Jesolo fosse il posto giusto per organizzare una manifestazione del genere. Jesolo è un posto fantastico dove, a dispetto dell'enorme quantità di visitatori, si può fare comunque qualità. L'idea della manifestazione è quella di fare formazione e informazione: formazione per i tanti giovani che si avvicinano a questo mestiere sull'onda di una certa moda ma che hanno bisogno di essere messi sulla strada giusta, di acquisire competenze, e per questo la presenza degli istituti alberghieri è stato fortemente voluta e sarà di grande importanza».

Proprio la qualità dell'offerta e l'informazione possono essere di aiuto anche a modificare certe percezioni: «Troppo spesso di Jesolo si parla sottolineando certi aspetti negativi. Anche per questo uno degli appuntamenti più importanti della manifestazione avrà luogo in piazza Mazzini, la piazza diciamo così ultimamente un po' più...discola nei fine settimana. Saranno 7/8 ore di formazione e informazione, proprio oggi, dalle 10 del mattino alle 8 di sera, presso il Mucho Macho uno dei locali di riferimento della mixology di qualità sul litorale".