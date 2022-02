JESOLO - «No a nuove aree commerciali». Nuovo parco commerciale lungo via Mameli, la polemica non si placa. Ad opporsi a questo intervento è anche Confcommercio. Le parole sono quelle di Angelo Faloppa, presidente dei commercianti, che esprime un fermo no all'eventuale nuovo incremento della grande distribuzione, che rischia di creare uno squilibrio del tessuto esistente. «L'avvio di una procedura di valutazione di impatto ambientale - dice Faloppa - per la realizzazione di una nuova ulteriore grande struttura di vendita nell'area ex discoteca Le Capannine ci preoccupa. Siamo sempre stati contrari all'ulteriore insediamento di questo tipo di realtà che mettono a serio rischio l'equilibrio commerciale di una località come la nostra. Continuare ad insistere su questo fronte, significa non rendersi conto del tessuto commerciale che vede già un eccesso di strutture di vendita». Preoccupato anche il delegato comunale Alberto Teso, che ha evidenziato come in altre città simili strutture siano in difficoltà. Critiche anche le opposizioni. «Quando nel 2018 in Consiglio comunale commenta Alberto Carli, capogruppo della Lega venne approvata la variante che divideva in due quell'ambito, da una parte Jesolo Magica e dall'altra l'attuale intervento, ci era stato detto che a ridosso di via Mameli sarebbe sorto un punto vendita di prodotti a chilometro zero. Oggi non solo c'è un supermercato vero e proprio ma si parla anche di un possibile nuovo parco commerciale. Peccato inoltre che il Comune abbia svenduto per circa 20mila euro un'area che doveva essere una zona verde e che invece si trasformerà in parcheggi funzionali al nuovo supermarket».



LE CRITICHE

Altrettanto critica la presa di posizione di Cristofer De Zotti, capogruppo di Jesolo Bene Comune: «Continua la costruzione di nuovi supermercati. Facciamo notare che a Cavallino, ]a poca distanza da noi, è stata approvata una delibera che va nella direzione opposta e che vieta la realizzazione di negozi superiori ai 300 metri quadrati». Secca la risposta dell'assessore all'Urbanistica Giovanni Battista Scaroni: «Stiamo parlando di un provvedimento che risale alla precedente amministrazione, e in ogni caso non c'è stata alcuna richiesta di cambio di destinazione d'uso, è stata sempre classificata come area commerciale». Giusto di fronte dovrebbe sorgere il progetto di Jesolo Magica, un'opera faraonica dal valore di 100 milioni di euro, firmata dall'archistar Zaha Hadid. Più volte il via è stato dato per imminente ma l'intervento non è mai partito. «Ho incontrato nei mesi scorsi gli investitori dice il sindaco Valerio Zoggia hanno ribadito l'intenzione di realizzare il progetto; problemi sulla viabilità e il Covid hanno rallentato tutto ma ora si stanno riorganizzando. In più mi hanno rassicurato sul fatto che la voce del ritiro di uno dei soci non è vera».