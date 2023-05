JESOLO - I pendolari salvano il fine settimana. Festa di Pentecoste, sul litorale jesolano arrivano tanti ospiti tedeschi e austriaci, ma a calare in massa sono stati soprattutto i giornalieri. Con un'occupazione alberghiera che si è attestata attorno al 70%, percentuale buona ma lontana da quella degli anni d'oro quando gli hotel registravano il tutto esaurito, a riportare il sorriso agli operatori del turismo sono stati i pendolari, turisti arrivati in città da mezzo Nordest e rimasti sul litorale per un giorno o al massimo per una notte.

RECORD DI PRESENZE

Solo sabato sera sono state registrate 100mila presenze, come ha certificato il Comune grazie al sistema che verifica il collegamento dei telefonini alle celle telefoniche. Immancabili, con questa situazione, le code sulle strade cittadine, sia sabato che ieri, in particolare lungo via Adriatico e via Roma Destra, dove però il traffico jesolano si somma con quello diretto a Cavallino-Treporti con camper e roulotte a farla da padroni. Uguale ieri sera lo scenario, ma in uscita con le solite code in direzione Mestre e Treviso.

LA VIABILITÀ

«Il fine settimana non era partito con i migliori auspici commenta il sindaco Christofer De Zotti , ma sotto data ci sono stati diversi arrivi last minute assieme all'arrivo di numerosi pendolari. Sabato sera con il sistema dei collegamenti alle celle telefoniche abbiamo stimato 100mila presenze, probabilmente ieri durante il giorno sono state anche di più: direi che possiamo dirci soddisfatti». A sottolineare l'arrivo numeroso dei pendolari è anche Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio: «La presenza numerosa dei turisti giornalieri dice ha sicuramente dato un aiuto fondamentale a riempire ristoranti, bar e locali. Possiamo dire che in questo fine settimana i pendolari hanno dato un aiuto importante al comparto del commercio. Per quanto riguarda gli ospiti d'oltralpe, le presenze ci sono state ma più limitate nella permanenza. In passato con la festa di Pentecoste gli arrivi iniziavano già dal giovedì, mentre quest'anno si sono concentrate dal sabato fino alla giornata di oggi».

LE PREVISIONI

Decisamente migliori le prospettive per i prossimi due fine settimana con le prenotazioni che da settimana stanno viaggiando verso il tutto esaurito sia per il "ponte" del 2 giugno che segnerà la ripresa del mercato italiano che per l'11 giugno festa del Corpus Domini che farà arrivare tantissimi ospiti da Austria, Germania e Svizzera. «Per questi due fine settimana aggiunge Faloppa le prenotazioni sono molto buone, possiamo dire che in questi weekend ci sarà il vero inizio della stagione». Positivi gli arrivi anche nella vicina Cavallino-Treporti spiaggia leader del turismo en plein air e per tradizione legata al mercato germanico.

I CAMPEGGI

«È una Pentecoste buona spiega Francesco Berton, presidente di Assocamping Alcune strutture sono al completo, altre non ancora: in generale possiamo parlare di un'occupazione media che si è attestata al 90%. Ma è molto positiva anche la permanenza media che è di almeno una settimana, ma anche oltre: nel nostro caso non si parla di fine settimana di festa, ma di vacanze di Pentecoste, si tratta di una tendenza che durerà fino al Corpus Domini». E con una stagione che nel litorale nord si può dire ormai avviata a tutti gli effetti, il presidente di Assocamping sottolinea anche la perfetta gestione degli arrivi evitando code agli ingressi dei camping come invece accadeva in passato. «Ovviamente nelle strade in ingresso ci sono state code conclude Berton , ma c'è stato un perfetto coordinamento tra le varie strutture e l'Amministrazione che ha permesso di distribuire i vari arrivi. In questo modo non ci sono state le code di camper agli ingressi dei campeggi e nemmeno particolari disagi alla viabilità interna».