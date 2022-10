JESOLO - Il mare d'autunno regala un altro fine settimana di tutto esaurito. Addirittura centomila le presenze stimate dal Comune tra gli eventi sportivi e i tanti pendolari che si sono riversati in città. Il merito è anche del meteo, con temperature ancora estive. Ed è per questo che molti stabilimenti, soprattutto quelli nella zona centrale, continuano ad essere operativi con lettini e ombrelloni mentre sono circa una decina i chioschi ancora aperti, come il Chiosco Veliero di piazza Marina di Federico Marchesin che proprio in questi ha annunciato che rimarrà aperto tutti i weekend fino a dicembre, compreso il periodo di Natale.

STAGIONE FAVOREVOLE

«L'estate sta continuando dice lo stesso gestore le temperature sono gradevoli, la gente fa il bagno, la città è piena di eventi che portano presenze e generano indotto. Assieme dobbiamo crederci tutti e insistere sulla destagionalizzazione». A sottolineare gli stessi aspetti è anche il sindaco Christofer De Zotti, che da giorni segue costantemente tutti gli eventi quasi come un triatleta della politica (alle 7 era sulla spiaggia del faro per il via della gara di nuoto). «Abbiamo vissuto un fine settimana di grandi presenze commenta ma nella realtà questa è una tendenza che dura da almeno dieci giorni, nulla di straordinario se non fosse che siamo nella prima decade di ottobre. La strada è segnata, tutti dobbiamo crederci e tenere aperte le strutture, il Comune continuerà ad organizzare e promuovere eventi».

L'EVENTO

E su questo fronte il primo cittadino ha elogiato l'organizzazione di Ironman. «Non c'è stato alcun intoppo dice De Zotti è la conferma che siamo la meta ideale per grandi eventi come questo. Siamo felici di come si è svolta la gara e della risposta della città. Questo risultato positivo è merito di tante persone, a partire dai moltissimi volontari». Sul fronte della viabilità la giornata non era iniziata nel migliore dei modi. Alle 7.30 l'allarme era scattato per un incidente in via Olanda, a ridosso di piazza Torino, dove una Fiat Punto, era uscita di strada, scontrandosi contro il marciapiede e finendo contro la muretta di una casa. Sul posto i vigili del fuoco che hanno liberato il conducente, un 38enne residente a Pieve del Grappa (Treviso) che avrebbe battuto violentemente la testa contro il parabrezza. Stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale di Mestre per alcuni accertamenti. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri che hanno anche disposto gli esami tossicologici nei confronti del guidatore.