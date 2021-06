JESOLO/ODERZO - Presi di mira dai senzatetto. Per quattro volte in due mesi degli abusivi cercano di entrare nella sua abitazione a Jesolo. È quanto accaduto a Giovanna Zanini, signora residente a Oderzo e proprietaria di un appartamento al mare, a due passi dalla spiaggia. Per la precisione al dodicesimo accesso al mare di via Bafile, a ridosso di piazza Brescia. Ed è qui che domenica scorsa, in pieno pomeriggio, un cittadino...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati