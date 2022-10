JESOLO - «Parlare di una città chiusa, praticamente senza hotel aperti durante il periodo autunnale e invernale, è una mancanza di rispetto nei confronti degli imprenditori che stanno investendo per essere operativi, dell'amministrazione comunale che sta organizzando grandi eventi e verso la stessa Jesolo, che si presenta sempre ospitale e ricettiva, nonostante le difficoltà». Parole di Pierfrancesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori (Aja), che rilancia l'opportunità di mantenere aperte le strutture ricettive durante le festività natalizie e reagisce duro a chi, in questi giorni, indica per Jesolo un periodo buio, fatto di chiusure e di inospitalità. «Il momento rimane impegnativo dal punto di vista dei costi e le preoccupazioni alte, a causa dell'aumento delle bollette e, in generale, delle forniture. premette il presidente Aja Una situazione che è già andata a pesare sui bilanci di una stagione che, fortunatamente, si è dimostrata anche al di sopra delle più rosee aspettative. Costi che hanno costretto alcune attività ad anticipare la chiusura della stagione balneare. Come Associazione stiamo continuando a lavorare, nelle sedi opportune e attraverso i nostri referenti regionali e nazionali, affinché si possa intervenire, anche attraverso le soluzioni che abbiamo prospettato. Ma ciò non significa che non avremo una stagione invernale».

Gli eventi

Da ricordare che la stessa Associazione albergatori ha evidenziato come la programmazione di eventi sportivi nel periodo autunnale, i concerti che si terranno al PalaTurismo e gli eventi di Natale stiano richiamando presenze e prenotazioni. «Ricordo sottolinea Contarini che ci sono hotel che realizzano il 20/30% del loro fatturato annuale proprio nel periodo invernale. Strutture che registrano numeri da sold-out soprattutto durante le festività. Colleghi che, dunque, pur con tutte le attenzioni del caso, intendono scommettere ancora sul mare d'inverno. Aumenti? E' inevitabile che ci saranno dei ritocchi ai prezzi, in considerazione degli alti costi di luce e gas, oltre che delle materie prime, ma sono convinto che i turisti sapranno comprendere queste scelte, che sono a livello nazionale». Insomma, nessuna ombra sul futuro della città, e soprattutto anche a dicembre ci saranno hotel aperti. «Non accetto conclude il presidente Aja che si gettino su Jesolo e sulla nostra categoria ombre sinistre di chiusure, di fronte a quanto si sta facendo per tenere alto il livello di qualità e servizi. Voci che rischiano di creare un danno di immagine ed economico, visto che siamo in un momento in cui in molti stanno decidendo se prenotare la vacanza nella nostra città».