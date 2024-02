JESOLO- Addetti al servizio clienti, all'ospitalità e anche alle attrazioni. Non solo hotel e ristoranti, anche Caribe Bay avvia la selezione del personale stagionale. Questione lavoro sempre in primo piano a Jesolo. Dopo gli appelli dei giorni di diversi operatori turistici, alle prese con la solita difficoltà nell'assumere il personale per la nuova stagione, ad aprire le proprie selezioni ora è anche il noto parco a tema acquatico di Jesolo. La nuova stagione verrà inaugurata il primo giugno e per l'occasione sono circa duecento i profili professionali ricercati. La selezione coinvolge tutte le aree di attività del parco: logistica, attrazioni, ospitalità e servizio clienti.

LE FIGURE PROFESSIONALI

Nello specifico: addetti alla ristorazione, alle attrazioni e alla biglietteria, magazzinieri, parcheggiatori, assistenti bagnanti, addetti alla cucina e alle pulizie. Quanto basta per definire Caribe Bay come una delle aziende più grandi di Jesolo per numero di occupati. Le posizioni ricercate saranno inserite in organico dopo un periodo di formazione: per molte posizioni è sufficiente dimostrare una naturale predisposizione al lavoro a contatto con il pubblico oltre a puntualità, affidabilità e serietà, attenzione alla qualità e al servizio. Nel caso delle mansioni a diretto contatto con gli ospiti è richiesta la conoscenza delle lingue straniere, con particolare riferimento al tedesco. I compensi, legati a quanto previsto dal contratto nazionale, dipenderanno ovviamente dalla mansione, dall'età ma anche dalle ore lavorative, quindi se il contratto sarà full time o part time.

LE SELEZIONI

Per candidarsi, è possibile consultare il sito internet di Caribe Bay alla voce "lavora con noi". Caribe Bay, definito il parco acquatico a tema più premiato d'Italia con le sue 27 attrazioni, oltre alla ricerca del nuovo personale ha avviato una specifica promozione per la nuova stagione. Tra le proposte del parco, anche convenienti pacchetti soggiorno, realizzati in collaborazione con le strutture ricettive del territorio. In occasione della grande apertura di giugno, prenotando entro il 29 febbraio un soggiorno di sette notti, due saranno offerte dal parco.

VIA AL RECLUTAMENTO

Ad avviare la ricerca del personale sono un po' tutte le attività jesolane. In questi giorni varie aziende che si occupano dell'animazione in spiaggia si sono attivate con dei "giorni del reclutamento" e lo stesso stanno facendo anche i principali supermercati. Da ricordare che l'Associazione jesolana albergatori ha avviato campagne promozionali per incentivare l'arrivo in città di lavoratori stagionali attivando anche un portale nel quale i candidati possono inviare il loro curriculum. Sempre l'Aja ha confermato l'attivazione della foresteria all'hotel El Paso di piazza Torino per i lavoratori che arrivano da fuori città. Sulla stessa scia si sono attivati alcuni albergatori, che hanno affittato appartamenti che poi saranno messi a disposizione del personale. Il problema del costo degli alloggi estivi per chi fa la stagione rimane infatti uno dei maggiori problemi.