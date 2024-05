Jesolo. Il Caribe Bay assume: si cercano 66 nuove figure con inserimento immediato. Mansioni, requisiti e retribuzione

JESOLO - Il Caribe Bay assume: si cercano 66 nuove figure per la stagione 2024. Mansioni, requisiti e retribuzione. Mancano pochi giorni all’avvio della stagione e a Caribe Bay, parco acquatico a tema di Jesolo, proseguono le selezioni del personale con possibilità di inserimento immediato.

Le mansioni

Nello specifico, il parco cerca 50 addetti alla ristorazione, 15 operatori per la biglietteria e un impiegato per il reparto customer care, che si occuperà di gestire le richieste e ottimizzare le relazioni con gli ospiti.

I requisiti

Tra i requisiti richiesti, la maggiore età, la disponibilità di un alloggio sul territorio, la disponibilità a lavorare full time e una buona conoscenza della lingua inglese.

La conoscenza del tedesco per alcune mansioni costituisce un titolo preferenziale, mentre il livello di competenza richiesto varia a seconda della posizione: per chi è alle prime armi è previsto anche un periodo di formazione. Per quanto riguarda le retribuzioni, il Caribe Bay segue il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Confindustria: i dipendenti riceveranno anche un badge elettronico per la registrazione delle ore lavorative effettive e il riconoscimento di eventuali straordinari, oltre a tredicesima, quattordicesima e altri benefit.

«La motivazione dei dipendenti è fondamentale per costruire quel clima positivo, accogliente e piacevole che è la chiave del successo del nostro parco - dichiara Luciano Pareschi, Ceo e Founder Caribe Bay - Per questo, ci impegniamo a garantire condizioni di lavoro ottimali, che rispettino tutte le normative vigenti e valorizzino i nostri collaboratori».

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura tramite il sito ufficiale del parco nella sezione «Lavora con noi».