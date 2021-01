Jesolo. Inseguita da un cane mentre corre in spiaggia

JESOLO - Inseguita da un rottweiler senza museruola e senza guinzaglio mentre fa jogging sulla spiaggia. Momenti di terrore per una 30enne jesolana, mentre correva sull'arenile jesolano. Ritorna ancora una volta il problema dei cani lasciati liberi in città.

E' quanto accaduto nel pomeriggio dello scorso 26 dicembre, nel tratto di arenile antistante a Largo Augustus, quando la donna ha incrociato tre giovani, probabilmente stranieri, assieme a un cane di grossa taglia. Il tutto sotto lo sguardo di altri passanti che non hanno fatto nulla per aiutarla. «E' successo attorno alle 15 racconta la donna mentre stavo correndo sull'arenile quando ho incrociato tre persone che avevano un rottweiler senza museruola e senza guinzaglio. Io ho continuato la mia corsa, ma hanno dato il via al cane che mi ha inseguita, assieme a uno dei tre». A quel punto la ragazza ha accelerato l'andatura ed è corsa verso l'accesso al mare di largo Augustus con il cane davanti e uno dei ragazzi che rideva. «Gli ho detto di fermarsi e di andarsene perché avevo paura continua la ragazza e così è stato. Ma rimane la gravità dell'accaduto, non meno grave è stata l'indifferenza degli altri passanti».

Ripresa la corsa verso casa, la ragazza ha poi allertato i famigliari mentre i tre giovani, assieme al cane, hanno lasciato la spiaggia. Ma in ogni caso la ragazza ha poi avvisato la Polizia locale di quanto successo. Non è la prima volta che in città si registrano problemi sulla spiaggia con i proprietari di cani e chi vuole passeggiare o correre nel lungomare. Più volte infatti negli ultimi anni ci sono segnalazioni su persone (o cani condotti a guinzaglio) attaccati da altri cani anche di grossa taglia lasciati liberi nonostante la presenza di altre persone, bambini compresi. Per questo in Municipio, a fronte delle proteste, già un anno fa era stato deciso di intensificare i controlli e di sanzionare chi veniva sorpreso a passeggiare nel lungomare con i loro amici a 4 zampe senza alcun guinzaglio nonostante la norma del regolamento di Polizia urbana che prevede appunto l'uso del guinzaglio. Senza dimenticare che spesso queste stesse persone non si preoccupano nemmeno di raccogliere le deiezioni dei loro cani lasciate direttamente sulla sabbia.

