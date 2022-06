JESOLO - Un buono-spesa per chi ha pagato lettino e ombrellone con l’abbonamento stagionale, ma non può raggiungere la spiaggia. È la nuova iniziativa della Jesolo Turismo per i propri stabilimenti balneari, Oro Beach e Green Beach, tesa a mettere a disposizione il posto a fronte di una richiesta sempre maggiore per la spiaggia di Jesolo. Ma allo stesso tempo verrà messa a disposizione una novità assoluta per gli abbonati stagionali che avranno appunto la possibilità di ottenere un buono-spesa valido per la stagione 2023, semplicemente mettendo a disposizione il proprio posto ombrellone nei periodi (sabato e domenica incluso) in cui sanno di non utilizzarlo. Il valore del buono aumenterà ogni volta che il posto verrà rivenduto, per un importo pari al 50% del prezzo giornaliero di listino, e sarà erogato al termine della stagione 2022. Come detto, potrà essere utilizzato nel 2023 per acquistare un nuovo abbonamento stagionale o per acquisti giornalieri alla cassa. Per attivare l’opzione sarà sufficiente recarsi agli uffici cassa degli stabilimenti Oro Beach e Green Beach e comunicare le proprie disponibilità.



GESTIONE TRAMITE APP

A breve sarà attiva anche una nuova app per gestire in autonomia il proprio posto. «È un’iniziativa in cui crediamo molto – spiega il presidente della Jesolo Turismo, Alessio Bacchin –, sia per premiare la fedeltà dei nostri abbonati, che per dare una risposta al tema della carenza dei posti ombrellone in arenile, utilizzando al meglio posti che rimarrebbero liberi anche a fronte di una elevata richiesta».

Sulla stessa scia le parole dei presidenti di Aja e Confcommercio, Alberto Maschio e Angelo Faloppa, che hanno ribadito la volontà di creare nuovi servizi per gli ospiti in un momento in cui è necessario anche riorganizzare la gestione dell’arenile. «È una decisione che dimostra come, ancora una volta, Jesolo Turismo sia un passo avanti per creare nuovi servizi e nuove opportunità per i nostri ospiti – commentano i presidenti di Aja e Confcommercio – E questo in un momento in cui la città si trova ad affrontare anche il tema della riorganizzazione dell’arenile».



PROMOZIONE PER RESIDENTI

È ripartita intanto l’iniziativa per i residenti, “Della città, per la città!”. Con soli 9 euro, i cittadini di Jesolo possono servirsi degli spazi degli stabilimenti balneari Oro Beach e Green Beach (il primo situato a pochi passi dall’ospedale, il secondo in zona Pineta), dalla quarta all’ultima fila. Basterà presentarsi con un documento e, dal lunedì al venerdì, per tutta l’estate, è possibile usufruire di questa promozione.