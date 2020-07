Jesolo. Nuotano fino al largo e poi restano esausti in balìa delle onde: salvati in tre

JESOLO - Tre persone sono state soccorse in mare al largo del litorale di Jesolo dall'unità navale del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia. Le tre persone in acqua, a causa del mare molto mosso e le correnti marine molto forti, ormai allo stremo delle forze non erano più in grado di tornare sul bagnasciuga.

In prossimità dell'imboccatura del porto di Piave Vecchia l'equipaggio del mezzo navale della stazione navale della Guardia di Finanza di Venezia ha notato i tre in difficoltà riuscendo dopo svariate manovre a recuperarli. Uno dei ragazzi era intervenuto quale addetto al soccorso di spiaggia, per soccorrere gli altri due che non riuscivano più a rientrare, ma alla fine tutti e tre erano rimasti in balia delle onde. Il tempestivo intervento della Guardia di Finanza ha garantito il salvataggio senza ulteriori conseguenze.

Ultimo aggiornamento: 09:44

