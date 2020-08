Si sente male durante una nuotata: bagnante trovata senza vita a Jesolo

JESOLO - Una donna di carnagione chiara, di età compresa tra i 40 e i 60 anni, è stata trovata intorno alle 10,20 di questa mattina da due bagnanti in acqua, a pancia in giù, all'altezza della torretta 14 del litorale di Jesolo. Chiamati i bagnini, e da lì il 118, sono risultati vani i tentativi di rianimarla anche con il defibrillatore. La vittima, che indossava un costume, si sarebbe sentita male durante una nuotata. Non avendo con sé documenti, gli uomini della Guardia Costiera stanno ascoltando i testimoni e gli albergatori nella speranza di identificarla. Ultimo aggiornamento: 15:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA