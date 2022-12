JESOLO - La carica dei ventimila. Ancora una domenica da tutto esaurito a Jesolo. Il sole è tornato a splendere e migliaia di turisti si sono riversati sul litorale complici anche i tanti eventi organizzati per l’ultima domenica prenatalizia. E così, se nelle città dell’entroterra è continuata la corsa allo shopping, a Jesolo si è registrata l’ennesima domenica di grandi presenze. Addirittura sono stati oltre 500 i partecipanti, tutti rigorosamente vestiti da Babbo Natale, alla Run Christmas, l’evento benefico organizzato dalla società Run Jesolo. La corsa, divisa in percorsi di 2 e 5 chilometri, si è svolta tra piazza Mazzini, le vie limitrofe e l’arenile. Proprio sulla spiaggia sono state tantissime anche le persone a passeggio, mentre attorno a mezzogiorno due turisti, all’altezza di piazza Drago, sono anche usciti in mare con le tavole da windsurf. Pieno come se fosse una domenica estiva anche il chiosco Veliero che ha dato il via a una serie di eventi natalizi sulla spiaggia e che ieri tra l’altro ha promosso attività a sostegno dell’hospice pediatrico di Padova.

TUTTI AL VILLAGGIO

Se nei giorni scorsi il meteo ha influito sulle presenze, ieri sono state migliaia le persone che hanno affollato il villaggio di Natale tra piazza Mazzini e piazza Aurora, con lunghe code proprio in quest’ultima piazza dov’è stata allestita la casetta di Babbo Natale e dove si sta concentrando l’animazione per famiglie. Ma le code, fin dalla prima parte della mattinata, si sono registrate anche al Sand Nativity, l’imponente presepe di sabbia realizzato alle spalle di piazza Brescia dove in una sola giornata i visitatori sono stati migliaia. Tantissime anche le persone a Jesolo Paese per ammirare il presepe di ghiaccio in piazza I Maggio, a conferma di un’esposizione che sta ottenendo giorno dopo giorno nuovi consensi. Ottimi i riscontri anche in piazza Milano, con il Villaggio delle Stelle e il presepe di sassi allestito dallo scultore Sergio Dalla Mora. Una ventina gli hotel che continuano a essere aperti, sul fronte della viabilità si sono visti i soliti rallentamenti lungo via Adriatico. «Abbiamo vissuto un’altra domenica da tutto esaurito – commenta il sindaco Christofer De Zotti – la nostra città continua ad avere un notevole richiamo, quest’anno ci sono tutti i presupposti per registrare dei numeri record per le feste natalizie». Nel prossimo fine settimana al Villaggio la programmazione continuerà con l’animazione alle casette. Grande anche l’attesa per la notte di San Silvestro: oltre all’apertura notturna del villaggio di Natale ci sarà poi il ritorno della festa in piazza a Jesolo Paese, in piazzale Kennedy con lo spettacolo pirotecnico alla mezzanotte e poi al Palazzo del Turismo il live, dalle 22, di Elisa, organizzato da Zenit srl.