Jesolo, annullato lo show con le Frecce Tricolori e le pattuglie acrobatiche

JESOLO - Non si farà quest'anno lo «Jesolo Air Show», lo spettacolo aereo di fine estate che il prossimo 13 settembre doveva vedere, tra le altre pattuglie acrobatiche, anche la partecipazione delle Frecce Tricolori. Le norme e le restrizioni per evitare i contagi del Covid hanno sostanzialmente impedito una manifestazione che richiamava sull'arenile decine di migliaia di persone.



L'annullamento è stato comunicato dall'amministrazione comunale di Jesolo, che ha già confermato all'Aeronautica Militare l'intenzione di realizzare l'evento nel 2021. La manifestazione aerea è tra le più importanti d'Italia e si svolge sul litorale dal 1995. Il perdurare dell'emergenza sanitaria e delle norme e restrizioni per il suo contenimento, come confermato anche dai colloqui intercorsi tra l'amministrazione e gli uffici dello Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, hanno portato a dover annullare l'appuntamento del 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA