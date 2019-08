Ludmila, annegata a 36 anni nell'auto capovolta nella laguna che amava

JESOLO Auto piomba nel canale, muore una 36enne. Ancora sangue sulle strade di Jesolo. La tragedia è avvenuta ieri mattina, attorno alle 10, lungo via Lio Maggiore una strada sterrata che attraversa le valli lagunari. Una zona dall'alto pregio ambientale che si è trasformata nel teatro dell'ennesimo dramma di questa estate nera. La vittima è Ludmila Fintinaru, 36 anni, originaria della Moldavia, in Italia con il marito Andrei Ceban dal 2006. La coppia era residente a Musile in via Martiri, 192 da circa tre anni. Ieri mattina, come accadeva spesso, Ludmila aveva accompagnato il marito al lavoro nella tenuta Schiavon, nel cuore della laguna nord. A bordo della loro Audi A4, marito e moglie erano partiti dal centro di Musile per seguire la strada lagunare che fiancheggia il canale Caligo.

La tragedia è avvenuta al rientro, quando la moglie dopo aver salutato il compagno di una vita ha ripercorso la stessa strada nel senso opposto per raggiungere Jesolo, dove da quattro anni lavorava come barista e cameriera all'hotel Conchiglia.









