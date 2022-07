JESOLO - Accessi al mare interdetti al transito, divieto di consumo e detenzione di alcolici in pubblico, arenile compreso, ma anche i chioschi chiusi alle 22 e minimarket dalla mezzanotte. Primo sabato notte con le tre ordinanze firmate dal sindaco Christofer De Zotti per cercare di fermare la movida violenta dopo settimane di tensioni, risse e accoltellamenti. L'attenzione si è concentrata nell'area compresa tra piazza Mazzini e piazza Aurora, circa 800 metri in cui in questa prima parte di stagione è successo di tutto o quasi. Sabato notte l'intera zona è stata praticamente blindata grazie ad una ingente presenza di forza dell'ordine, almeno una cinquantina di unità tra agenti della Polizia locale, Carabinieri e Polizia di stato.

Jesolo, primo weekend senza risse in strada: spariti gli spacciatori

Ad aggiungersi i 20 steward assunti dal Comune che hanno presidiato piazza Mazzini e i tre accessi al mare bloccati al transito verso la spiaggia, a partire dal numero 29 di via Bafile, una stretta stradina dove da tempo venivano segnalate rapine e dove una settimana fa un giovane è stato accoltellato. La via è stata illuminata a giorno con 8 fari a led, 7 lungo l'acceso e 1 sul lampione presente nell'arenile, mentre il divieto di accesso sarà valido ogni sabato, dal 9 luglio al 28 agosto, dalle 22 alle 4, con gli ingressi sbarrati con delle transenne. Il risultato è stato quello di aver allontanato giovani che finivano la serata ubriachi e spacciatori. Praticamente lo stesso risultato ottenuto nell'accesso al mare di piazza Mazzini e in quello di via Nievo mentre dopo diversi weekend di tensioni e tafferugli, sabato non si sono registrati eccessi.

Scomparsi, almeno per una notte, anche gli spacciatori che avevano conquistato il lungomare di piazza Mazzini tanto che ora la vera sfida è diventata quella di allontanarli definitivamente e non solo per una notte.

E sul fronte del contrasto alla droga va segnalato che la polizia locale ha denunciato un cittadino straniero con 2,85 grammi di cocaina e un altro giovane, attorno all'una di notte, è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato. Da registrare poi la precisazione del sindaco Christofer De Zotti che sabato notte ha voluto rendersi conto personalmente della situazione passeggiando tra lungomare e via Bafile con parte della sua maggioranza. «La spiaggia rimane aperta e accessibile ha detto il primo cittadino non c'è alcun coprifuoco come qualcuno sostiene. In tre accessi al mare in cui si sono verificati dei fatti sgradevoli e illegali, abbiamo istituito delle limitazioni. È una sperimentazione, stiamo valutando di applicarla anche nell'accesso al mare successivo, quello confinante con i tre sottoposti alle limitazioni».

Ma sempre sabato, in questo caso dalle 20 alle 6 del mattino successivo è entrata in vigore anche l'ordinanza (nel periodo compreso tra l'1 e il 22 agosto il provvedimento sarà valido tutti i giorni), che vieta la detenzione e il consumo di alcolici di qualsiasi gradazione, eccetto quelli venduti in sacchetti sigillati: sabato scorso, nel cuore della notte, qualche bottiglia tra spiaggia e piazza si è vista, tre le sanzioni comminate dagli agenti, tutte da 200 euro. Ad entrare in vigore, tra Largo Augustus e via Alberti, ovvero nel tratto centrale della città, è stata anche la chiusura obbligata alle 22 dei chioschi sulla spiaggia e dei minimarket alla mezzanotte, che verrà replicata anche per i prossimi sabati, mentre dall'1 al 22 agosto gli orari di chiusura forzata dovranno essere rispettati tutti i giorni. «Sono provvedimenti frutto di un accordo con la Prefettura conclude De Zotti che sabato scorso hanno dato degli esiti positivi, ora non abbasseremo la guardia e continueremo a vigilare. Crediamo di aver fatto la nostra parte, ci attendiamo anche una riposta dalla politica romana con l'invio di maggiori rinforzi. Non temiamo poi un danno d'immagine, anche in questo fine settimana la città è stata piena di turisti, ricordo inoltre che i provvedimenti sono stati condivisi con le associazioni di categoria».